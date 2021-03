Covid em França: vacina da AstraZeneca suspensa

O Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou esta segunda-feira que a vacina da AstraZeneca para a covid-19 vai ser suspensa “por precaução”, tal como aconteceu em outros países europeus.

“Muitos parceiros europeus decidiram suspender a utilização da vacina da AstraZeneca. Há alguns minutos foi a vez das autoridades alemãs. A Autoridade Europeia do Medicamento vai pronunciar-se amanhã (terça-feira) sobre a vacina e, até lá, o ministro da Saúde e as autoridades sanitárias decidiram suspender a vacinação com AstraZeneca por precaução”, afirmou o Presidente em conferência de imprensa.

Emmanuel Macron disse ainda desejar que caso a vacina volte a receber luz verde pelas autoridades europeias, a vacinação com este fármaco seja retomada rapidamente.