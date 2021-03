Covid em França: vacina da Astrazeneca administrada até aos 75 anos

O Governo francês alargou a idade de toma da vacina da Astrazeneca contra a covid-19, que estava reservada para pessoas entre os 50 e os 64 anos.

A partir de agora, a imunização da empresa anglo-sueca vai poder ser administrada a pessoas com até 75 anos.

“Pessoas afetadas por comorbilidades podem ser vacinadas com a vacina da AstraZeneca e da Universidade de Oxford, incluindo quem tem entre 65 e 74 anos”, disse o ministro da Saúde francês, Olivier Véran, na segunda-feira. Para os cidadãos com mais de 75 anos estão destinadas as vacinas da Pfizer e da Moderna.

Leia tudo em Jornal de Notícias.