Covid em França: já morreram mais de 60 mil pessoas

A França registou nas últimas 24 horas 264 mortos devido ao vírus, elevando assim o número total de óbitos no país para 60.229 desde o início da pandemia, divulgaram esta sexta-feira as autoridades de saúde francesas.

Há atualmente 24.945 pessoas hospitalizadas no país devido à covid-19 e, desses pacientes, 2.764 estão internados nos cuidados intensivos.

O país registou 15.674 novos casos de covid-19, tendo assim sido já confirmados 2.442.990 casos do vírus no país desde o início da pandemia.

O presidente do Conselho Científico, Jean-François Delfraissy, que ajuda nas tomadas de decisão do Presidente da República, afirmou esta sexta-feira que a vacinação em França para as pessoas mais frágeis deve prolongar-se até maio, em vez de ficar logo concluída no início do ano, tal como tinha indicado o Governo..