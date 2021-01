Covid em França: governo evita o confinamento

A França vai fechar fronteiras a todos os países fora da União Europeia e encerrar os centros comerciais, mas o Governo escolhe não reconfinar, mantendo o recolher obrigatório de 18:00 às 06:00, anunciou esta sexta-feira o primeiro-ministro.

“A questão do confinamento coloca-se de forma legítima, mas nós conhecemos o impacto pesado que isso tem nos franceses de todos os pontos de vista. Ainda temos uma oportunidade de o evitar”, disse o primeiro-ministro Jean Castex em conferência de imprensa.

Jean Castex apelou ainda ao reforço do uso do teletrabalho. As fiscalizações policiais serão intensificadas contra o descumprimento do toque de recolher, que ainda está em vigor entre as 18 e as 6 horas.