Covid em França: escolas podem voltar a fechar

O Conselho de Defesa francês está reunido esta quarta-feira para decidir medidas face ao agravamento da pandemia de covid-19, que serão anunciadas pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, enquanto aumentam os pedidos de encerramento das escolas no país.

Macron vai dirigir-se aos franceses pela televisão esta quarta-feira às 20h00 locais (19h00 em Lisboa), anunciou o Palácio do Eliseu, enquanto novas medidas em grande escala são esperadas pelos franceses face a uma grave terceira onda da epidemia da covid-19 no país.

Para decidir as novas medidas, Emmanuel Macron vai levar em conta os dados mais recentes da pandemia no país, já com o efeito do confinamento híbrido colocado em prática, há 13 dias, em 16 e depois 19 departamentos franceses.

Leia o artigo completo em Jornal de Notícias.