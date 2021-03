Covid em França: doentes de Paris transferidos para outras regiões

O ministro francês da Saúde, Olivier Véran, admitiu a transferência de doentes com covid-19 dos hospitais da região de Paris para unidades de saúde de outras regiões em França.

O país registou 27166 novos casos de covid-19 e 265 mortes relacionadas com a doença, em 24 horas. Na região de Île-de-France, os cuidados intensivos estão perto do limite, com mais de mil doentes internados, o número mais elevado desde meados de novembro.

De acordo com o ministro, caso o ritmo de contágios se mantenha, a região chegará aos 1 500 doentes de covid-19, no final de março.

Perante a situação “tensa e inquietante”, Verán revelou que as transferências podem ter início já este fim de semana e abranger “dezenas, ou mesmo centenas de doentes”, num momento que, de acordo com o ministro, a “solidariedade entre regiões” é “crucial” para “salvar vidas”.

França vai, no entanto, aliviar as restrições à entrada no país de pessoas oriundas de alguns países de fora da União Europeia, como o Reino Unido, Israel, Austrália, Coreia do Sul, Singapura e Japão. Nestes casos, a partir desta sexta-feira, deixa de ser necessário apresentar um motivo imperioso para as deslocações de e para o território francês.