Covid em França: desconfinamento está a ser preparado

A França prepara-se para começar a desconfinar a partir de 3 de maio, aliviando medidas como as viagens entre diferentes regiões e uma possível reabertura das esplanadas a partir de 13 de maio.

Após quase um mês de confinamento, a França prepara um desconfinamento faseado a partir de 03 de maio, com a abertura das escolas no final de abril e o fim das restrições de viagens entre diferentes regiões, informou esta quarta-feira o executivo francês após o habitual Conselho de Ministros ao Palácio do Eliseu.

Já as esplanadas dos bares e restaurantes vão possivelmente abrir entre 13 e 17 de maio, uma abertura muito esperada pelos empresários da restauração que têm os seus estabelecimentos fechados desde fim de outubro.