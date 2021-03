Covid em França: confinamento no Pas-de-Calais e reforço da vigilância

O primeiro-ministro francês Jean Castex revelou novas restrições para conter a propagação do coronavírus em França, durante uma conferência realizada ao lado do ministro da Saúde, Olivier Véran.

Confrontado com a lenta progressão da epidemia há semanas, com a ameaça de variantes e com fortes disparidades entre os territórios, o governo mantém-se fiel à sua estratégia de “ganhar tempo” para evitar uma nova contenção generalizada, na esperança de uma gradual voltar ao normal a partir de abril graças à aceleração da campanha de vacinação.

O primeiro-ministro lamenta que “a circulação do vírus continuou a progredir, mas a um ritmo mais lento do que temíamos. Não estamos em um aumento exponencial da epidemia. “Em relação à contaminação em idosos, ela” continua diminuindo, em 17,5% nos maiores de 80 nas últimas duas semanas. Eu vejo os efeitos da vacinação lá ”, disse o Sr. Castex. “A variante inglesa representa mais de 60% das contaminações em nosso país”, disse.

Na frente da epidemia, a França registrou mais de 25.000 casos de contaminação na quinta-feira. As mortes relacionadas à Covid-19 aumentaram em 295 em 24 horas em hospitais, elevando o número de mortos para 87.747 desde o início da epidemia no país.

O governo francês colocou três novos departamentos – Hautes-Alpes, Aisne e Aube – sob vigilância reforçada devido à disseminação do vírus, elevando o número de departamentos com esse estatuto para 23, anunciou Castex.

Estes departamentos “conheceram um tal progresso na semana passada que ultrapassaram o limiar de 250 casos por 100.000 habitantes e são, por isso, adicionados à lista de vinte departamentos colocados sob vigilância reforçada”, declarou o governante francês.

A epidemia continua a progredir nos outros vinte departamentos sob vigilância reforçada, incluindo Pas-de-Calais, onde foi decidido que medidas de contenção de fim de semana serão aplicada como nas metrópoles de Nice (Alpes-Maritimes) e de Dunquerque (Norte), a partir de sábado às 6 horas até domingo às 18 horas.