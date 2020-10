No momento de fazer a leitura pública do escrutínio das eleições regionais, que resultaram na perda da maioria absoluta por parte do PS, o líder da estrutura insular do partido começou por saudar os açorianos que exerceram o direito de voto. Vasco Cordeiro reivindicou a vitória: "O Partido Socialista ganhou de forma clara e inequívoca estas eleições".