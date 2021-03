Covid: Costa agradece solidariedade francesa e luxemburguesa

O primeiro-ministro agradeceu este domingo o trabalho de uma equipa de saúde de França no combate à covid-19 no Hospital Garcia de Orta, em Almada, destacando a solidariedade francesa num momento difícil da pandemia em Portugal.

“O meu agradecimento à equipa de profissionais de saúde de França que no último mês deu expressão concreta à fraternidade e à solidariedade europeia no Hospital Garcia de Orta, em Almada, num dos momentos mais difíceis do combate à pandemia”, escreveu António Costa na sua conta pessoal na rede social Twitter.

Em 15 de fevereiro, para ajudar o país numa fase de acentuado aumento do número de internamentos, chegou à unidade de cuidados intensivos do Hospital Garcia da Orta uma equipa francesa composta por uma médica especializada, duas enfermeiras anestesistas e uma enfermeira lusófona.

Mes remerciements à l’équipe médicale venue de #France qui, le mois dernier, a donné une preuve concrète de fraternité et de solidarité européenne à l’hôpital Garcia de Orta, à #Almada, lors d’une période très difficile de la lutte contre la pandémie au #Portugal. #COVID19 — António Costa (@antoniocostapm) March 14, 2021

Antes, também através da rede social Twitter, António Costa também tinha agradecido às equipas clínicas luxemburgueses que trabalharam no combate à covid-19 no Hospital Espírito Santo, em Évora, considerando que essa ajuda sublinha a fraternidade entre Portugal e Luxemburgo.

“Obrigado às equipas médicas luxemburguesas que trabalharam no Hospital de Évora durante a terceira vaga da pandemia” em Portugal, escreveu António Costa.

Na mesma mensagem, o primeiro-ministro salientou que essa “ajuda foi importante e sublinha a fraternidade entre o Luxemburgo e Portugal”.

“Um gesto de solidariedade europeia que não esqueceremos”, acrescentou.

Merci aux équipes médicales luxembourgeoises qui ont travaillé à #Évora lors de la troisième vague de la pandémie. Une aide importante, exprimant la fraternité entre le #Luxembourg et le #Portugal, et aussi un geste de solidarité européenne que nous n’oublierons pas.#COVID19 — António Costa (@antoniocostapm) March 14, 2021

No dia 16 de fevereiro, o Hospital do Espírito Santo de Évora recebeu a primeira de duas equipas clínicas do Luxemburgo constituídas por médicos e enfermeiros que foram apoiar o serviço de medicina intensiva daquela unidade de saúde no combate à pandemia de covid-19.

Os profissionais clínicos luxemburgueses foram então recebidos em Évora pelo secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, e pelo embaixador do Luxemburgo em Lisboa, Conrad Bruch.