Covid-19: voluntários portugueses responderam presente

A Confederação Portuguesa do Voluntariado (CPV) saudou, num comunicado, a resposta “exemplar” aos pedidos de ajuda, no combate à pandemia de covid-19.

Segundo o comunicado, o empenho dos voluntários é mais visível no apoio a “duas organizações” que são filiadas da CPV, aUnião das Misericórdias Portuguesas e a Confederação das Instituições de Solidariedade Social, responsáveis por “um grande número de lares de idosos”.

Eugénio Fonseca, presidente da CPV, sublinha que o organismo “continua a acompanhar” a situação de pandemia, “para que se possa garantir que os mais vulneráveis contem com a ajuda do voluntariado”.

As iniciativas solidárias, “muitas delas suscitadas por voluntários”, mesmo espontâneas “não devem perverter a identidade, idoneidade do voluntariado, nem ignorar a legislação em vigor ou as medidas implementadas pelas autoridades”, sublinha a nota.

O comunicado informa também que “é importante que o perfil dos voluntários”, nesta altura e para as atividades que admitam contacto social, “sejam adultos com idade compreendida entre os 18 e os 59 anos”, “não pertençam a grupos cujas circunstâncias de saúde os colocam em risco e tenham residência próxima da área de voluntariado”.

A situação de pandemia colocou em “evidência o voluntariado em Portugal e a vontade que os portugueses têm de estar à altura do acontecimento, dando de si a vários níveis”, reconhece o presidente da CPV.