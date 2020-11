Covid-19: vacina americana teve 95% de eficácia nos primeiros testes

A empresa de biotecnologia Moderna anunciou esta segunda-feira que dados provisórios indicam que a sua vacina contra a covid-19 tem uma eficácia de 94,5% na redução do risco de contrair a doença.

Isso significa que o risco de adoecer com covid-19 foi reduzido em 94,5% entre o grupo de voluntários vacinados e também aqueles que receberam placebo.

Em comunicado, a empresa explica que na terceira fase do ensaio clínico foram identificados 95 casos de doença, sendo que desses apenas cinco tinham recebido a vacina e 90 pertenciam ao grupo que recebe o placebo, em que foram também identificados todos os 11 casos de doença grave.

De acordo com a Moderna, cerca de 9% a 10% das pessoas vacinadas manifestaram efeitos secundários após a segunda dose, como fadiga, rigidez ou vermelhidão no local da injeção.

A terceira fase do ensaio clínico, que arrancou nos Estados Unidos em julho, envolve mais de 30.000 participantes.

“Este é um momento crucial no desenvolvimento da nossa vacina candidata contra a covid-19”, sublinha o diretor-executivo da Moderna, Stéphane Bancel, explicando que os novos dados positivos constituem “a primeira validação clínica de que a vacina pode proteger contra a covid-19, incluindo de doença grave”.

Com base nestes dados provisórios sobre a segurança e eficácia da vacina, a empresa norte-americana vai submeter nas próximas semanas um pedido de autorização de uso de emergência à Food and Drug Administration (FDA), a agência federal responsável pelo controlo e supervisão do setor alimentar e farmacêutico, e pretende também candidatar-se a autorizações de agências internacionais.

Até ao final do ano, a Moderna espera ter já disponíveis para distribuição cerca de 20 milhões de doses da vacina mRNA-1273 e mantém o objetivo de produzir entre 500 milhões e mil milhões de doses em 2021.

O anúncio surge uma semana depois de a farmacêutica Pfizer ter anunciado que a sua candidata revelou uma eficácia de 90%, também de acordo com dados provisórios.

Além dos novos dados sobre a eficácia da vacina, a empresa revelou também que a sua candidata poderá ser armazenada à mesma temperatura dos congeladores domésticos ou médicos.

“Para distribuição e armazenamento de longo-prazo, a Moderna espera que a mRNA-1273 possa ser mantida a -20°C, o equivalente à temperatura da maioria dos congeladores domésticos ou médicos, por até seis meses”, lê-se no comunicado.

As temperaturas podem subir para facilitar o armazenamento em pontos de administração para entre 2°C a 8°C, sendo que nestas condições de refrigeração espera-se que a vacina se mantenha estável durante até 30 dias dentro do prazo de validade de seis meses.

Neste ponto, a candidata da Moderna está em vantagem em relação à vacina da Pfizer, que tem de ser armazenada a temperaturas muito baixas, abaixo de 70°C negativos.