Covid-19: um perigo e uma oportunidade

O coronavírus proporciona um grande avanço na medicina molecular, com a criação da nova vacina que implica uma nova forma de interferência no nosso organismo. A vacinação Covid-19 dá às células do nosso corpo a ordem de produzirem uma proteína e, deste modo, o poder de controlar o que acontece nas células de uma forma orientada. Este esforço universal abre possibilidades sem precedentes na medicina (possibilita não só a defesa contra o vírus, mas também novos caminhos na medicina contra o cancro).

Com isto, a investigação global em torno do Covid-19 possibilita à biotecnologia um salto quântico na medicina.

A concentração na vacina levou, por outro lado, a indústria farmacêutica a descurar processos medicinais tradicionais de resposta à doença.

É um facto que todas as vacinas têm efeitos colaterais e, com as vacinas Covid-19, o próprio organismo é levado a produzir componentes proteicos geneticamente modificados para a resposta imune.

Atendendo à rapidez da criação da vacina, talvez não seja aconselhável a pessoas habituadas a pesar bem os riscos, colocar-se nos primeiros lugares da fila para receberem a vacina. De facto, não foram suficientemente observadas as normas de segurança habituais para que as vacinas fossem permitidas; não se fale já dos interesses financeiros das diferentes indústrias farmacêuticas (ligadas a interesses nacionais concorrentes) interessadas em entrar no mercado.

Desta vez passou a haver Natal para as animais cobaias (ratos, ratazanas, etc.) dado agora passaram as pessoas a serem, em parte, as cobaias porque a vacina adquirida se abstém dos costumados e morosos exames preventivos à vacina em animais!

De facto, é ainda demasiado cedo para ser possível testar os efeitos negativos da vacina. E estas são vacinas inovadoras na medicina humana.

Na ponderação sobre a nova vacina há naturalmente riscos a ponderar e medos espontâneos a superar.

Os inícios da vacinação remontam à Inglaterra, onde em 1796 o médico Jenner vacinou um rapaz com o pus de uma vaca doente. O rapaz tinha contraído a varíola ao tirar o leite às vacas.

Após uma pequena reacção à vacinação, o rapaz curou-se da varíola. Mais tarde o médico vacinou o rapaz com o pus de uma pessoa com varíola. Verificou que a criança permaneceu saudável, porque o seu sistema imunitário tinha formado defesas contra a varíola. A partir daí adotou-se o termo científico de vacinação, que tem a origem no termo latino vacca, para designar o acto destinado a gerar imunidade contra uma doença (bacterial ou viral) estimulando a produção de anticorpos.

Na altura surgiram as naturais controvérsias entre defensores e opositores da vacina. Entre estes chegou a correr o boato de que uma criança vacinada passou a andar como os animais de quatro patas e a dar turras com a cabeça, como um touro!

O virologista Prof. Stephan Becker da Universidade de Marburgo disse na televisão ZDF que os cientistas nada sabem sobre as novas vacinas, mas que o perfil de efeitos secundários foi observado.

Tanto defensores como críticos da vacinação devem ser ouvidos, na consciência, porém, que há problemas que não se podem resolver. Nesta estratégia de vacinação não é possível ser-se prudente nem ponderado, se tivermos em conta os efeitos de confinamentos exagerados, as doenças psicológicas em processo nas pessoas isoladas e a angústia em que vivem a economia e a cultura.

Numa sociedade de cultura para a paz será de aceitar-se a ambivalência como liberdade de não ter, necessariamente, de se comprometer.

A coexistência de desejos, sentimentos e pensamentos contraditórios e simultâneos numa mesma pessoa, sociedade e filosofia conduzem naturalmente a tensões internas. A capacidade de aguentar essas tensões com calma e humor será cada vez mais importante numa sociedade que se pretenda mais humana.

