Covid-19: Suécia é o país com mais mortos por habitante

O país não adotou medidas severas de isolamento social e o número de óbitos em abril, este ano, foi o maior desde dezembro de 1993. A quantidade de mortes durante a pandemia é 30% superior à média histórica.

A Suécia tem 6,08 mortes por milhão de habitantes, superior ao Reino Unido, EUA e Itália.

De acordo com dados do site “Our World in Data”, este número é o mais alto do mundo, acima do Reino Unido, Bélgica e EUA, que possuem 5,57, 4,28 e 4,11 mortes, respetivamente.

