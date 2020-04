Covid-19: principais hospitais do Brasil estão a trabalhar nos limites

Os principais hospitais no Brasil dedicados à covid-19 estão a trabalhar nos limites e alguns, como o Instituto Emílio Ribas, em São Paulo, não têm mesmo espaço para acolher mais pacientes, numa altura em que o novo coronavírus continua alastrar a grande velocidade no país e já a motivar inclusive a abertura de valas comuns para enterrar os mortos.

Com quase 2.800 mortes no âmbito da pandemia e já mais de 43 mil casos de infeção, o Brasil tem cada vez mais os serviços de saúde saturados e poucos meios para enfrentar o esperado agravamento, numa altura em que o Presidente Jair Bolsonaro pressiona para serem levantadas as medidas de confinamento implementadas pelo anterior ministro da Saúde.

O novo titular da pasta tem vindo a reunir-se com os governadores estaduais, muitos deles opositores das ideias do Presidente. Sem ter imposto ainda novas medidas, Nelson Teich limitou-se para já a apresentar uma linha condutora de reforço da testagem para diagnosticar a doença, preparar as infraestruturas necessárias para o combate e só depois avançar para a saída do distanciamento social.

O problema que se coloca é, no entanto, grande e continua a agravar-se. Jaques Sztajnbok dirige a Unidade de Cuidados Intensivos do Instituto Emílio Ribas, com “100% de ocupação” em termos de pacientes.

“Só surge uma cama livre quando há uma alta ou quando ocorre um óbito. Temos 100% de ocupação porque para cada alta que damos existem mais 100 solicitações”, afirma este diretor clínico.