Covid-19: portugueses no Luxemburgo ajudam hospitais da região Centro

A Associação Cultural e Humanitária da Bairrada no Luxemburgo e a Santa Casa da Misericórdia do Luxemburgo, sob o lema “A solidariedade não faz quarentena”, lançam uma iniciativa de recolha de fundos para ajudar hospitais portugueses.



Em comunicado, os organizadores desta ação de solidariedade recordam que “a pandemia covid-19 continua a não dar tréguas ao mundo, apesar das diversas medidas tomadas e aplicadas, pelos diferentes governos, para combater a propagação do vírus”. Por isso, a Santa Casa da Misericórdia e a Associação Cultural e Humanitária da Bairrada no Luxemburgo querem ajudar quem está na “linha da frente a zelar por nós e a garantir as condições necessárias: todo o pessoal hospitalar, sem exceção; todos os que fornecem as farmácias, os hospitais, os centros de saúde, etc”.

Assim, as duas associações fazem apelo à solidariedade dos portugueses do Luxemburgo e não só para a angariação de fundos, destinados a apoiar hospitais em Portugal, especialmente na zona Centro, na compra de ventiladores, material médico e hospitalar.

Os donativos em dinheiro podem ser feitos para as seguintes contas, com a menção: “COVID-19 Portugal” para a conta da Associação Cultural e Humanitária da Bairrada, banco BIL IBAN LU39 0020 1101 8237 0700 ou para a conta da Santa Casa da Misericórdia do Luxemburgo, banco BCEE, IBAN LU82 0019 4255 8673 5000.