Covid-19: portugueses criam plataforma para analisar segurança em espaços públicos

Nova plataforma digital permite avaliar normas de segurança em espaços com atendimento público. Chama-se Go Fight COVID-19 e vem responder à necessidade crescente dos negócios com serviço de atendimento público de garantir que estão a ser cumpridos todos os procedimentos sanitários e de segurança exigidos pela Direção Geral de Saúde.

A Out of Limits Lda. acaba de anunciar o desenvolvimento de uma nova plataforma em resposta à instabilidade provocada pelo COVID-19. Totalmente online e de rápida implementação, vem satisfazer a urgente necessidade do aumento da eficácia das medidas de segurança impostas pela DGS, aumentando a confiança dos portugueses em espaços públicos.

A Go Fight COVID-19 disponibiliza a recolha de feedback em dois formatos: via QR CODE – através da APP móvel, e Quiosque – com tablet e dispensador automático de desinfetante na sua estrutura. O feedback é recolhido online, através da resposta a questões relacionadas com os processos sanitários e de segurança, como é exemplo a avaliação da disponibilidade de solução desinfetante, cumprimento do distanciamento social e existência de proteção individual adequada. Após a recolha e processamento do feedback, providenciado em tempo real, o cliente dispõe de um dashboard para análise dos dados recolhidos, que permite tomar decisões de acordo com a informação real dos próprios utilizadores. A plataforma possibilita ainda a integração de soluções de medição de temperatura e do número de pessoas presentes num determinado espaço.

“Agora, mais do que nunca, é importante trabalhar ferramentas que se tornem parceiras dos negócios, que os permitam criar um dia-a-dia o mais próximo possível da realidade antes da epidemia. E para isso, é preciso assegurar que as pessoas que trabalham ou visitam esses espaços se sentem seguras. A Go Fight Covid-19 dá a possibilidade aos portugueses de darem a opinião no seu dia-a-dia, sobre os procedimentos de combate ao vírus e pode ser uma peça importante no puzzle onde todos juntos participaremos ativamente e com sentido de responsabilidade no apoio à erradicação do vírus”, explica Ismael Pacheco, um dos fundadores da OOL.

A solução Go Fight Covid-19 junta-se à família da marca Go Rate, uma plataforma digital analítica de recolha e processamento de dados em tempo real, providenciados pelos ativos mais importantes de uma organização: os seus clientes.

Mais informações disponíveis em http://www.gofightcovid.gorate.pt/