Covid-19: Papa pede seriedade, serenidade e coragem

O Vaticano divulgou uma mensagem para “expressar solidariedade às vítimas” da epidemia Covid-19 e pedir “seriedade, serenidade e coragem”.

“A vida do homem tem um valor grandíssimo aos olhos de Deus. Em algumas circunstâncias, se algo ameaça a saúde e a própria vida de muitos homens, e talvez a nossa, não devemos sentir-nos sós diante deste inimigo”, pode ler-se.

A mensagem é do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida sobre a epidemia do Covid-19, “mais conhecido como coronavírus” e dirige-se às pessoas afetadas.

“Como Dicastério escolhido pelo Santo Padre para o cuidado pastoral dos leigos, da família e da vida, desejamos manifestar às pessoas afetadas pelo Covid-19 ou que se sentem ameaçadas por esta infeção viral, neste momento de dificuldade, a nossa proximidade, o nosso afeto e a nossa oração por elas”.

O texto expressa ainda a “gratidão aos médicos, enfermeiros e pesquisadores pela dedicação” e deseja “seriedade, serenidade e coragem” a todos os que enfrentam a situação.

“Cada um é chamado a fazer a própria parte, mas não está só, temos a proteção de Deus, que olha para cada um de nós com o amor do Pai (…). Também a Igreja quer estar ao lado de cada doente de Covid-19, da sua família e dos seus amigos, dos agentes de saúde e dos estudiosos que procuram um remédio para esta patologia”, indica a mensagem.

Na mensagem surge ainda uma menção especial aos idosos e às crianças, classes mais vulneráveis.

“A família pode-se tornar um recurso, força propulsora do sentido de responsabilidade, de solidariedade, de fortaleza e prudência, de partilha e de ajuda recíproca na dificuldade”.

O próximo dia 11 de março vai ser dia de oração, jejum e solidariedade pelos doentes do Covid-19, segundo uma carta escrita pelo vigário do Papa para a Diocese de Roma, presidindo a uma Eucaristia, a ser transmitida pela página diocesana no Facebook e também pelo canal italiano de TV ‘Telepace’.