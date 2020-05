Covid-19: países bálticos criam primeira “bolha turística”

Três países bálticos decidiram criar a primeira “bolha turística” da União Europeia na era coronavírus: Lituânia, Letónia e Estónia decretaram a abertura das fronteiras comuns. Cidadãos e residentes dos três países poderão agora viajar livremente na região.

A epidemia parece estar controlada nos três países, que registaram no total 150 mortos pela Covid-19 e apenas uma dezena de contaminações diárias nos últimos tempos, tendo aliviado já as medidas de confinamento em Abril. Mas quem chegar do exterior será mantido em isolamento por 14 dias.

O objetivo é dinamizar a economia, profundamente afetada pela crise sanitária. Uma lufada de ar fresco para a indústria turística, mas que poderá não ser suficiente para encorajar os viajantes.

Se o projeto funcionar, a Polónia e a Finlândia poderão ser os próximos a juntar-se à “bolha”.