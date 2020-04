Covid-19: Os Nova fazem a diferença

Os Nova, são uma dupla da nova geração nascida em pleno mundo digital. No início deste mês, a sua música “Faz a diferença” foi a base musical de um movimento viral que contou com mais de 50 figuras públicas portuguesas e estrangeiras juntando-se num vídeo de sensibilização para as medidas de contenção da Covid-19, “Fazer a diferença ficando em casa”.

Hoje, Os Nova decidem fazer mais: vão doar a totalidade do dinheiro ganho com as vendas do seu single “Faz a Diferença”, assim como, doar todo o dinheiro ganho no YouTube desde o início da sua formação.

Esta contribuição estende-se também ao Youtuber Diogo Costa, ex membro d’Os Nova.

A campanha escolhida é a SOS CORONAVÍRUS, uma parceria da Associação Empresarial de Portugal (AEP) e da Ordem dos médicos, que tem como objetivo angariar fundos para comprar equipamento médico e a fabricação de equipamento de proteção, assim como a criação de um sofisticado hospital de campanha móvel, podendo rapidamente ser montado onde é mais preciso.

Este hospital tem a capacidade de puder ser armazenado e reutilizado de forma a que depois da sua utilização na luta contra a covid-19 poder apoiar iniciativas humanitárias em qualquer parte do Mundo.

Compre a música “FAZ A DIFERENÇA” aqui:

https://OsNovaFazaDiferenca.lnk.to/fTUnJzsWPR

Projeto SOS CORONAVIRUS :

https://sos-coronavirus.pt/

Os Nova:

https://www.instagram.com/osnovaoficial /

https://www.youtube.com/channel/UCmt92x_pcKPDLZ4JqJqbJCA /