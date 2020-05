Covid-19: o restaurante mais seguro do mundo é na Suécia

A pandemia de covid-19 e o distanciamento social inspiraram um casal sueco a abrir um restaurante peculiar, onde apenas pode comer uma pessoa de cada vez e sem ter nenhum contacto com os funcionários.

Em março, Linda Karlsson e o seu marido, o chef Rasmus Persson, receberam uma visita inesperada dos pais de Karlsson, que têm mais de 70 anos. Como não queriam colocar a sua família em risco, colocaram uma mesa no prado do lado de fora da sua casa e serviram comida pela janela.

Foi assim que nasceu a ideia para o Bord för En (“Mesa para Um”), um restaurante onde haverá apenas uma mesa e uma cadeira no meio do campo. O local será aberto em 10 de maio. As reservas estarão disponíveis entre as 10h e as 22h45, embora apenas uma pessoa possa reservar por dia.

Esse cliente poderá escolher um pequeno-almoço, almoço ou jantar de três pratos vegetarianos, acompanhado de uma bebida não alcoólica local e servido numa cesta de piquenique que será enviada por uma corda com a ajuda de uma roda de bicicleta antiga de forma a evitar qualquer tipo de contacto.

O cliente poderá colocar os pratos usados num balde ao lado da mesa e tocar um sino para pedir o próximo prato.

No final, os clientes podem pagar a quantia que lhes parecer mais apropriada. “Gostamos de nos adaptar à situação em que as pessoas estão”, explicou Karlsson, em declarações ao Atlas Obscura. “Não deveria haver um preço demasiado alto para alguém”.

O Bord för En é o único restaurante da cidade sueca de Ransäter e já gerou grande interesse. O casal recebeu reservas de toda a Suécia – e até do Japão.

Embora ainda não se saiba quando os clientes japoneses poderão viajar para a Suécia, Karlsson acredita que um local para refeições solitárias pode ser uma boa ideia, mesmo quando a ameaça diminuir. “Para honrar verdadeiramente a empresa, acho que este restaurante é uma boa opção para as pessoas se conhecerem melhor“, disse.

Assim, os fundadores do novo restaurante não pretendem adicionar mais mesas ao Bord för En no futuro.