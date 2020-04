Covid-19: o homem mais escutado no Canadá é lusodescendente

Chama-se Horácio Arruda e é diretor-geral de saúde pública no Quebeque, no Canadá. O homem que agora ocupa todos os ecrãs de televisão canadianos com as informações diárias sobre a situação relativa à evolução do coronavírus é filho de portugueses, originários dos Açores.

Arruda já nasceu no Canadá, em 1960, e além de médico é especialista em saúde comunitária e e vice-ministro da Saúde e Serviços Sociais do Quebeque.

O lusodescendente é casado com uma médica, Nicole Mercier, com quem tem três filhos.

Horácio Arruda tornou-se um caso de grande popularidade, não só pela presença regular nos ecrãs de televisão e nas redes sociais durante a crise de covil-19 mas também pela forma descontraída, e por vezes divertida, como gere as conferências de imprensa. Veja abaixo alguns exemplos: