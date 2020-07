Covid-19: Marcelo destaca segurança e confiança dos madeirenses

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, destacou hoje a “segurança” e a “confiança” das pessoas na Madeira face às medidas de desconfinamento da covid-19 e revelou que vai passar uns dias de férias no arquipélago em agosto.

“A segurança ótima. A segurança, a confiança, o à vontade das pessoas. Foi espetacular”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, referindo-se a um passeio que deu na baixa do Funchal, no sábado à noite, após o jantar, na sequência da visita de menos de 24 horas que está a efetuar à região autónoma.

O chefe de Estado visitou, hoje de manhã, o Centro de Saúde do Bom Jesus, onde está instalada a Unidade de Saúde Pública do Funchal, responsável pela coordenação da atividade operacional da região, depois de ter assistido a uma missa na igreja do Colégio, no centro da capital madeirense.

“Eu achei a Madeira com uma atividade económica à noite impressionante”, disse. E reforçou: “Nós andamos aí uns quatro ou cinco quilómetros e sistematicamente havia, não apenas juventude, mas gente de todas as idades e muito turista, muito, muito turista. Isso é muito promissor.”

Marcelo Rebelo de Sousa revelou também que vai regressar ao arquipélago em férias no princípio de agosto, apontado para uma estada de dois dias na Madeira e outros dois no Porto Santo.

O programa da visita de Marcelo Rebelo de Sousa, hoje, inclui uma deslocação à freguesia de Câmara de Lobos, que ocorre dois meses após o levantamento da cerca sanitária, instalada entre 19 de abril e 03 de maio, devido a uma cadeia de transmissão de covid-19.

A Região Autónoma da Madeira teve até agora 93 casos confirmados de covid-19, dos quais apenas três estão ativos, e não registou até hoje qualquer óbito devido à pandemia do novo coronavírus.