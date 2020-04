Covid-19: iniciativa portuguesa propõe estratégias para o comércio automóvel

A World Shopper, uma conferência anual sobre o setor automóvel que se realiza em Lisboa, é um projeto liderado pelo português Ricardo Oliveira.

Este especialista da indústria automóvel acaba de apresentar 10 estratégias para o retalho automóvel recuperar da crise do Covid-19

“Este plano de ação baseia-se numa profunda pesquisa e dezenas de entrevistas e webinars com profissionais do setor automóvel de vários países, desde 13 de março de 2020”, explica Ricardo Oliveira.

Estas sãs as dez estratégias propostas:

1 – Continue a construir relacionamento com seus clientes, considerando que provavelmente eles não irão comprar um automóvel novo imediatamente e que evitarão contatos pessoais. Promova eventos on-line como walkarounds de novos modelos, vídeos tutoriais e perguntas e respostas de especialistas. Aumente a atividade nas redes sociais e incentive todos os funcionários a se envolverem mais com isso.

2 – Foque a sua atenção nos clientes particulares, provavelmente estarão em melhor forma financeira do que as empresas após o estado de alerta.

3 – Adapte o F&I. As restrições financeiras dos novos clientes podem torná-los mais abertos a produtos que não estavam considerando antes. Venda seguro de crédito.

4 – Concentre-se no negócio de automóveis usados. O Defleet aumentará a oferta nos próximos meses e os preços cairão. Venda o seu stock de usados o mais rápido possível, compre novo stock a preços mais baixos e rode o mais possível. Use dados fiáveis de mercado para gerir o seu negócio.

5 – Crie um site de ‘digital retail’ com ‘login’ para clientes existentes, pesquisa de stock, ferramenta de avaliação de retomas, chat e video-chamadas, simulador de F&I, crédito ‘online’, contratos digitais e pagamento por cartão de crédito e Paypal. O digital não representará ainda 100% de suas vendas mas poderá atingir cerca de 40% e este é o caminho a seguir! A crise do Covid-19 provou isso.

6 – Proponha serviços de conveniência ao domicílio, como test-drive, avaliação definitiva da retoma, entrega de carros novos e oficina móvel para manutenção e pequenas reparações. Para operações que precisam de ser realizados na oficina, intensifique o serviço de receção e entrega de veículos ao domicílio.

7 – Crie uma nova gama de serviços de higienização, desde soluções móveis até serviços executados nas oficinas. Associe sempre um serviço de higienização a cada operação de manutenção ou reparação.

8 – Repense a jornada do cliente dentro das suas instalações para cumprir distâncias sociais e otimizar processos. Coloque marcações no piso para definir distâncias, instale painéis de acrílico e dispensadores de máscara e de desinfetante. Implemente o uso de máscaras por parte da sua equipa e recomende-o a todos os visitantes.

9 – Comunique todos os esforços que você estiver a fazer para cumprir e até superar os procedimentos dos protocolos oficiais de higienização. Mostre aos clientes como está preparado para os receber num ambiente saudável. Utilize isso como uma ferramenta de marketing.

10 – Reduza custos e aumente a eficiência limitando viagens e deslocações desnecessários, incentive o teletrabalho e a formação à distância e adapte a infraestrutura à nova organização. Olhe em frente e antecipe. Colabore de perto com as associações setoriais, porque este setor vai precisar de unidade e força no caminho da recuperação.