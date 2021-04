Covid-19: Goa confinada durante quatro dias

O estado indiano de Goa entra esta quinta-feira em confinamento, decretado para os próximos quatro dias, após registar um novo recorde de casos de covid-19, numa altura em que o país está a braços com uma devastadora segunda vaga de contágios.

A medida, que se aplica a partir das 21h00 de hoje (15h30 em Lisboa) e se prolonga até às 06h00 de segunda-feira (00h30 em Portugal continental), foi anunciada na quarta-feira pelo chefe do Governo daquele estado indiano, Pramod Sawant.

Na ordem judicial publicada no site do executivo, decreta-se o encerramento de todos os estabelecimentos não essenciais, incluindo escolas, casinos e centros comerciais, “para conter a transmissão da pandemia”, justificando a medida com “o aumento de casos de covid-19 em Goa e no resto do país”.

Os transportes públicos também serão suspensos, com os ajuntamentos públicos a serem limitados a cinco pessoas.

Em declarações durante uma conferência de imprensa, citadas pelos jornais locais, o chefe do executivo daquele estado, popular destino de férias, disse ainda que “as atividades turísticas vão parar durante quatro dias”, instando os turistas a permanecer nos hotéis.

Goa, que faz fronteira com dois dos estados mais afetados do país, Maharashtra e Karnataka, registou na quarta-feira um novo recorde de casos desde o início da pandemia, com mais de três mil infeções num só dia, numa altura em que a Índia vive uma devastadora segunda vaga de contágios, com falta de oxigénio e de camas nas hospitais nacionais.

Na terça-feira, o médico Oscar Rebello, do Hospital Healthway, em Goa Velha, Pangim, capital daquele estado, disse à Lusa que a situação atual é a pior desde o início da pandemia.

“É terrível, é um desastre”, afirmou.

Segundo o médico, apesar de “para já” não faltar oxigénio em Goa, como acontece noutros estados indianos, a afluência de doentes aos hospitais “públicos e privados” excede largamente as camas disponíveis. “Há gente em macas e cadeiras porque não têm cama”, denunciou.

A situação já tinha levado o ministro da Saúde daquele estado, Rane Vishwajit, a pedir medidas mais drásticas ao Governo, na segunda-feira.

“Chegou a altura de Goa ter um confinamento completo pelo menos durante um mês, não podemos dar-nos ao luxo de perder mais vidas”, escreveu então o ministro na rede social Twitter.

Nessa altura, o responsável do executivo, Pramod Sawant, recusou no entanto o confinamento.

Com uma população de 1,3 mil milhões de habitantes, a Índia está a braços com um surto sem precedentes, que já levou vários países a oferecerem ajuda ao gigante asiático, incluindo Portugal.