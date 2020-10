Covid-19 e os lares de idosos

Para que fique claro, é o proprio Ministro da Defesa, João Gomes Cravinho quem afirmou à agência Lusa, à margem de uma ação num lar da Santa Casa da Misericórdia de Torres Vedras: “houve situações em que não se aplicaram as boas normas de utilização e houve surtos” e, por isso, as Forças Armadas estão a “contribuir para que os riscos sejam conhecidos e que se façam ações precoces para evitar surtos nos lares”.

As coisas não se fizeram e não se fazem, mas de quem é a responsabilidade?

Ainda me vão dizer que é do Trump ou do Bolsonaro?