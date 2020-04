Covid-19 é mais letal na Bélgica

A Bélgica registou 5.163 as mortes desde o início do surto no país, em março. A taxa de mortalidade por milhão de habitantes é a mais elevada na Europa.

A Bélgica, país com uma dimensão semelhante à de Portugal (11,5 milhões de habitantes) passou a ter a pior taxa de mortalidade associada ao novo coronavírus, à frente de Espanha, e muito acima daquela registada, por exemplo, na vizinha França.

Com uma população ligeiramente superior à de Portugal, a Bélgica (11,5 milhões de habitantes) tem assim quase oito vezes mais mortes.

