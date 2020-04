Covid-19: Comissão Europeia ajuda a lutar contra a desinformação

As informações deliberadamente falsas e enganadoras no domínio da saúde proliferam, nomeadamente no que se refere ao surto de covid-19. “Para se manter informado sobre esta epidemia, confie apenas nas informações provenientes de fontes fidedignas”, alerta a Comissão Europeia.

A instituição europeias pede a cada cidadão que ajude a lutar contra a desinformação não partilhando informações não verificadas provenientes de fontes duvidosas.

Pela sua parte, a Comissão Europeia contribui para este esforço colaborando estreitamente com as plataformas em linha, nomeadamente, incentivando-as a promover informações de fontes fidedignas, a despromover conteúdos reconhecidamente falsos ou enganosos e a retirar conteúdos ilegais ou que possam causar danos físicos.

Numa página internet dedicada ao novo coronavírus e à doença covid-19, disponível em todas as línguas oficiais da União Europeia, a Comissão ajuda a distinguir as notícias verdadeiras das falsas e lista exclusivamente os factos conhecidos e confirmados sobre a pandemia.

Aceda ao site da Comissão Europeia aqui.