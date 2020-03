Covid-19 chegou a Portugal pelo norte

Os dois primeiros casos de infeção do novo coronavírus, Covid-19, em Portugal são dois pacientes internados em hospitais do Porto.

As primeiras análises a um paciente internado no Hospital de Santo António, no Porto, deram resultado positivo e o mesmo aconteceu com outro paciente que está internado no Hospital de São João.

Cerca das 10.30 horas, a ministra da Saúde, Marta Temido (na fotografia acima), confirmou a existências destes dois casos positivos de infeção por novo coronavírus, em conferência de imprensa conjunta com a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

A ministra da Saúde confirmou que um caso positivo “é um doente homem, com 60 anos, que teve início de sintomas a 29 de fevereiro” e “o seu estado de saúde é estável”. Acrescentou ainda que existe, neste caso, “um link epidemiológico ao norte de Itália”, onde esteve de férias. Este doente está internado no Hospital de Santo António, no Porto, afirmou.

Segundo apurou o Jornal de Notícias, este paciente de 60 anos é um médico do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa.

Sobre o outro paciente, trata-se de “um homem, de 33 anos”, internado no Hospital de São João, no Porto, cuja análise ao novo coronavírus deu positiva, estando a aguardar-se o resultado da contra-análise, explicou a governante. Este doente registou os primeiros sintomas a 26 de fevereiro e “tem link epidemiológico a Espanha”. Trata-se de um residente na zona do Grande Porto, trabalhador na área da construção civil em Espanha, segundo informações recolhidas pelo mesmo jornal.