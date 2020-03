Covid-19: canção portuguesa é o hino mundial da quarentena

“As cidades estão vazias como nunca estiveram. Toda a gente tem medo do que anda no ar. (…) Um dia vamos recordar os tempos difíceis… quando a distância era sinónimo de amor e era o que nos mantinha vivos”. A mensagem é cantada em inglês mas os autores são portugueses.

A música é de autoria de Cristóvam e o vídeo é de Pedro Varela, dois amigos portugueses que, à distância – um nos Açores, outro em Lisboa – criaram aquele que bem se poderá tornar um dos hinos desta quarentena, partilhado através das redes sociais. Chama-se Andrà Tutto Bene, em italiano, ou seja, Vai Ficar Tudo Bem.

No teledisco, ao mesmo tempo que ouvimos a canção vemos as imagens das cidades vazias, das ruas a serem limpas, de pessoas a trabalhar com máscaras na cara ouvimos Cristóvam dizer em inglês que “as nossas vidas foram adiadas mas eu sei que no fim vai ficar tudo bem”.

Veja o vídeo aqui: