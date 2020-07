A primeira-ministra belga Sophie Wilmès anunciou medidas drásticas para combater a pandemia. Já a partir de quarta-feira, 29 de julho, os contactos com membros estranhos ao contexto familiar vão ser reduzidos para um máximo de cinco pessoas.

A organização de eventos públicos vai sofrer alterações com novos limites com a lotação máxima de 100 pessoas em espaços fechados, enquanto que no exterior o limite é de 200 pessoas.

A Bélgica quer também reforçar soluções de teletrabalho.