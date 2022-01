André Silva, avançado do Leipzig e da seleção portuguesa, está infetado com covid-19 e vai falhar as próximas partidas.

De acordo com um comunicado divulgado pelo clube alemão, André Silva terá sido infetado durante as férias de Natal em Portugal.

Também o seu companheiro de equipa Christopher Nkunku foi infetado em situação idêntica.

Ambos os atletas estão a cumprir quarentena.