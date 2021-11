Covid-19: Alemanha continua a bater recordes diários

O Ministro do Ambiente fez há pouco um balanço positivo da Cimeira do Clima, em Glasgow. João Pedro Matos Fernandes reconhece que o acordo de entendimento assinado pela China e os Estados Unidos comprometendo-se a combater em conjunto a poluição produzida pelos seus países, terá sido a surpresa mais agradável da cimeira. Ainda assim, as medidas tomadas ainda ficam aquém do esperado.