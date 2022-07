Covid-19: ainda não estamos livres disto

A pandemia não terminou e há uma nova vaga da variante Omicron a espalhar-se pela Europa. O aviso foi feito por Marco Cavaleri, responsável pelas vacinas na Agência Europeia de Medicamentos.

“O aumento da transmissão entre as faixas etárias mais velhas está a começar a traduzir-se em doença grave”, avisou Marco Cavaleri, citado pela Sky News.

Tem havido um aumento significativo no número de testes positivos da covid-19. A origem desta subida significativa são as subvariantes BA.4 e BA.5 da variante Omicron.

A Agência Europeia de Medicamentos, que já tinha aconselhado segunda dose de reforço da vacina para pessoas com mais de 80 anos, agora sugere o mesmo para pessoas com mais de 60 anos, e pessoas de outros grupos de risco (com qualquer idade).

”Com esta nova vaga a espalhar-se pela União Europeia, é essencial manter protecção de grupos vulneráveis e evitar qualquer adiamento da vacinação”, avisou Marco Cavaleri.

No final de Julho, e após o desaparecimento de quase todas as medidas na maioria dos países, registou-se uma subida de 18% de casos positivos da covid no planeta, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.

Já o número de falecimentos aumentou em três regiões: Médio-Oriente, Sudeste Asiático e Américas.