Coventry vai acolher o primeiro aeroporto para drones

Anunciado como o primeiro aeroporto de drones do mundo, o Air One está mais próximo de se tornar realidade depois de receber um financiamento de 1,2 milhões de libras (cerca de 1,35 milhões de euros) do governo do Reino Unido. O projeto será desenvolvido na cidade inglesa de Coventry e deverá estar concluído até novembro.

Ricky Sandhu, é o fundador da Urban Air Port e o homem que sonhou com este projeto. Sublinha que “temos aeroportos para aviões, estações ferroviárias para comboios e estradas para os automóveis. Esta nova forma de mobilidade urbana aérea também vai precisar das suas próprias infraestruturas de apoio.

Os passageiros terão necessidade de um sítio onde possam chegar, reservar os voos, esperar pelas ligações… é preciso criar uma infraestrutura para este tipo de mobilidade.”

O aeroporto destina-se a drones de carga e táxis aéreos mas ainda é necessário ultrapassar a legislação atual, que não prevê a circulação aérea de veículos autónomos. Ainda assim, a empresa responsável pelo projeto mostra-se confiante e tem prevista a construção de mais de duas centenas de infraestruturas semelhantes no mundo inteiro no prazo de cinco anos.