Cotrim Figueiredo candidato ao Parlamento Europeu

O ex-líder da IL João Cotrim Figueiredo foi escolhido como cabeça de lista do partido às eleições europeias do próximo ano, adiantou à Lusa fonte partidária.

A decisão foi tomada pelo Conselho Nacional da Iniciativa Liberal, que hoje está reunido em Lisboa, tendo a nome sido aprovado com 58 votos a favor, três abstenções e um voto contra.

“João Cotrim Figueiredo foi o primeiro deputado da Iniciativa Liberal, teve um papel determinante e decisivo no crescimento do partido, na afirmação da sua identidade e cultura no país. É uma honra para a Iniciativa Liberal poder continuar a ter o seu contributo e a sua ajuda para afirmar as ideias liberais em batalhas eleitorais futuras, quer em Portugal quer na Europa”, pode ler-se num comunicado enviado entretanto.

De acordo com o partido, o ponto das europeias tinha sido agendado para este Conselho Nacional antes da situação política se ter alterado com crise política, “mas mantém-se dada a importância estratégica das eleições europeias para a Iniciativa Liberal”.

“A necessidade de ocupar esse espaço no panorama político e iniciar a preparação dessas eleições para fazer eleger uma voz liberal também para o parlamento europeu, elegendo assim para todos os parlamentos num período de cinco anos”, acrescenta.

Em 23 de outubro de 2022, João Cotrim Figueiredo tomou a decisão de deixar a liderança da IL, uma surpresa que obrigou a eleições internas antecipadas que decorreram no início deste ano e levaram Rui Rocha à liderança do partido depois de uma convenção muito dividida e crispada.

Em declarações à agência Lusa, Cotrim Figueiredo – que apoiou Rui Rocha nesta disputa contra Carla Castro e José Cardoso – explicou então que a decisão de não se recandidatar foi pessoal e “feita com base numa leitura política e sem qualquer ligação com eventos internos do partido”.

“Achei que era esta a altura, a única altura aliás, onde conseguia resolver os dois problemas, porque encurtando o mandato da comissão executiva resolvia o problema da sincronização dos mandatos dos órgãos internos e antecipando a não recandidatura acabo por dar à nova liderança que vier a seguir destas eleições mais tempo para se preparar, para se tornar notada, para se tornar notória e portanto poder fazer as ideias liberais ir mais longe possível”, justificou nessa altura.

Cotrim Figueiredo foi o primeiro eleito da IL à Assembleia da República, em 2019, então como deputado único, tendo sido eleito por Lisboa e ainda como independente.

Nas eleições legislativas antecipadas de 2022 o partido conseguiu passar de um para oito deputados, tornando-se na quarta força política.

Cotrim Figueiredo sucedeu a Carlos Guimarães Pinto na liderança da IL em dezembro de 2019, lugar que ocupou até janeiro deste ano, mantendo-se como deputado após a saída da presidência liberal.