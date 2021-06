Costa vai ser testado após contacto com primeiro-ministro luxemburguês

O primeiro-ministro, António Costa, vai ser testado na segunda-feira à covid-19, depois do contacto, durante o último Conselho Europeu, em Bruxelas, com o seu homólogo do Luxemburgo, que está infetado, foi hoje anunciado.

Uma nota do seu gabinete informa que António Costa “não teve praticamente contactos com o primeiro-ministro do Luxemburgo”, mas vai fazer o teste apesar de já ter “duas doses da vacina” e ter “usado sempre máscara e ter respeitado as regras de distanciamento físico”.

O primeiro-ministro “já informou as autoridades e fará um teste covid-19 amanhã [segunda-feira] de manhã”, lê-se na nota do gabinete do chefe do Governo português.

O Governo luxemburguês anunciou hoje que o primeiro-ministro, Xavier Bettel, está infectado, tem sintomas ligeiros (febre e dores de cabeça), e que iniciou uma quarentena de 10 dias.

Em dezembro, António Costa esteve em isolamento profilático preventivo depois de um contacto considerado de alto risco com o presidente da França, Emmanuel Macron, tendo passado o Natal na residência oficial de São Bento, em Lisboa.

Em comunicado, o executivo de Bettel considerou que nenhum dos líderes é considerado contacto de risco, pelos cuidados de distanciamento e uso de máscara tidos durante os dois dias da reunião.

Bettel fez um autoteste, confirmado por um teste PCR, estando desde a manhã de hoje em isolamento por dez dias.

O primeiro-ministro luxemburguês, que já tomou a primeira dose da vacina contra a covid-19 em maio, vai continuar a trabalhar.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.919.801 de vítimas em todo o mundo, resultantes de 180.725.470 casos de infeção diagnosticados oficialmente, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.084 pessoas e foram confirmados 874.547 casos de infeção, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.