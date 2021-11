Costa: se perder as eleições deixo liderança do PS

O primeiro-ministro afirmou que, se vencer as próximas eleições legislativas, recandidata-se à liderança do PS em 2023, mas sairá de secretário-geral se as perder, já que considera que se abrirá então um novo ciclo político.

António Costa esclareceu estes pontos sobre o seu futuro político após as eleições legislativas antecipadas de 30 de janeiro próximo numa entrevista à RTP, em São Bento, conduzida pelo jornalista António José Teixeira.

Questionado se vai recandidatar-se à liderança do PS em 2023, caso vença as próximas eleições e volte a formar Governo, o líder dos socialistas respondeu: “Obviamente, se estiver em funções como primeiro-ministro, claro que me candidato à liderança do PS”.

Já confrontado com o cenário de uma derrota eleitoral do PS em 30 de janeiro próximo, António Costa declarou: “Se perdesse as eleições, é evidente que não ficaria na liderança do PS”.

“Isso significaria abrir um novo ciclo de governação. Quem está há seis anos como primeiro-ministro em funções, como eu tenho estado, com muita honra em servir Portugal e os portugueses em momentos tão difíceis como estes que vivemos, quando chegamos a esta fase, os portugueses conhecem-me, sabem quais são os meus defeitos, espero que saibam também quais são as minhas qualidades e, portanto, decidirão livremente. E eu acho que os portugueses saberão julgar tudo e decidir o que é que querem para futuro”, afirmou.