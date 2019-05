Costa regozija-se com milhões de boletins de voto para as comunidades

A partir de agora, como consta no ‘site’ da Comissão Nacional de Eleições (CNE), “os cidadãos nacionais residentes no estrangeiro e que tenham cartão de cidadão são automaticamente inscritos no recenseamento eleitoral”.

Esta foi uma das medidas que teve origem numa proposta de lei do Governo, assim como em projetos de lei do PSD, PS e BE – diplomas que foram aprovadas em votação final global no parlamento em 2018, apenas com a abstenção do CDS-PP.