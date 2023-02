Costa quer que Europa e África valorizem a sua relação

O primeiro-ministro português pediu este sábado a valorização da relação da Europa com África, num momento em que participa como observador na 36.ª Cimeira da União Africana, sendo o único chefe de Governo europeu presente.

“Numa altura em que a #Europa é chamada a responder a enormes desafios, é fundamental, mais do que nunca, que continuemos a valorizar a nossa relação com #África”, escreveu António Costa, na rede Twitter.

“Participo, em Adis Abeba, na 36.ª Sessão Ordinária da Assembleia de Chefes de Estado e do Governo da União Africana, na qualidade de observador”, explicou, noutro ‘tweet’, o chefe de Governo português.

À margem dos trabalhos, o governante português teve reuniões bilaterais com responsáveis de países como o Ruanda, Níger ou Madagáscar.

Ao longo do dia, estão previstas reuniões com Angola e Guiné-Bissau. António Costa encontrou-se com o Presidente de Moçambique durante a cimeira luso-moçambicana, e setembro passado, e também esteve recentemente em Cabo Verde e São Tomé e Príncipe.

Além dos líderes africanos, a cimeira conta com a presença do secretário-geral da ONU, António Guterres; do diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações, António Vitorino; do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e do primeiro-ministro da Palestina, Mohammad Shtayyeh.