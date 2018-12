Costa no Seixal

…”Assisti à primeira projeção do filme ‘São Jorge’, do Marco Martins, e fiquei surpreendido e chocado”, confessou, no Seixal, António Costa, numa cerimónia simbólica de entrega de uma chave de um imóvel a uma antiga moradora do bairro que começa agora a ser demolido.

Depois do choque com a ficção, deu-se o choque com a realidade. “Poucos dias depois, vim visitar o Alfeite e aproveitei para procurar o bairro Jamaica, que era sinalizado no filme, e percebi que a realidade era mais dramática do que a ficção que o filme contava. Na altura, enviei logo uma mensagem ao ministro do Ambiente”, prosseguiu António Costa, numa sessão em que, além de ex-moradores e representantes da autarquia, marcou presença o ministro do Ambiente e Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, que confirmou.