Costa: José Luís Carneiro faz “um trabalho extraordinário”

O primeiro-ministro António Costa elogiou o trabalho desenvolvido junto das comunidades portuguesas do atual secretário de Estado José Luís Carneiro, natural do concelho de Baião.

“Deixo aqui, na sua terra natal, um testemunho público de agradecimento pelo trabalho extraordinário e de grande dedicação ao serviço público, com uma enorme dedicação e disponibilidade para estar próximo das pessoas, onde quer que elas se encontrem e em que condições elas se encontrem”, disse António Costa, citado pelo site Tâmega e Sousa.

O governante falava durante a sessão de apresentação do Plano de Redução Tarifária da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, que decorreu em Baião no passado fim-de-semana.

Aproveitando a presença de José Luís Carneiro, que participava na cerimónia enquanto presidente da Assembleia Municipal de Baião, António Costa exaltou o trabalho do secretário de Estado, nomeadamente em situações como as da Venezuela e de Moçambique.

“Muitas vezes em situações de próprio risco da sua segurança pessoal”, observou António Costa.

Entre aplausos dos presentes na sessão, o primeiro-ministro destacou que José Luís Carneiro “nos dias mais difíceis, tem sabido ser um grande autarca, não só no território de Baião, mas à escala global, porque é um presidente de cada um dos portugueses onde quer que eles estejam”.

José Luís Carneiro foi presidente da Câmara de Baião entre 2005 e 23 de outubro de 2015, tendo renunciado ao cargo para assumir a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, na atual legislatura socialista.

Foi membro do Comité das Regiões entre 2006 e 2015, presidente da Cooperativa de Desenvolvimento Regional Dolmen, entre 2007 e 2010 e eleito membro do Conselho Geral da Associação Nacional dos Municípios Portugueses entre novembro de 2013 e outubro de 2015.

Foi ainda presidente da Associação Nacional dos Autarcas Socialistas, presidente do Conselho da Comunidade do ACES-Tâmega e presidente da Federação Distrital do Porto do Partido Socialista entre junho de 2012 e março de 2016.

Natural do concelho de Baião, sempre que pode regressa à terra natal com a esposa e os dois filhos e participa, assiduamente, nas reuniões da Assembleia Municipal de Baião, onde é presidente.