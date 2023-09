Costa insinua que Chega “só trouxe gritaria ao país”

O primeiro-ministro, António Costa, citou esta terça-feira o antigo líder do CDS-PP Paulo Portas para dizer que o desaparecimento dos democratas-cristãos em termos de representatividade parlamentar e a entrada do Chega apenas trouxe mais gritaria ao país.

António Costa falava em resposta a intervenções antes proferidas pelo líder do Chega, André Ventura, durante o debate parlamentar da moção de censura ao Governo apresentada por aquela força de extrema-direita.

No período de respostas a perguntas dos deputados, o primeiro-ministro dirigiu-se a André Ventura e disse-lhe em tom de aviso: “Não o vou acompanhar na gritaria, no estilo, porque não vale a pena”.

“O senhor deputado consegue ilustrar que o doutor Paulo Portas tem razão quando diz que o desaparecimento do CDS-PP desta Assembleia da República não trouxe mais ideias ao país, só trouxe mais gritaria ao país”, declarou.

Antes, o presidente do Grupo Parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, tinha já acusado o Chega de adotar “um discurso racista e xenófobo” e de “ter mesmo amor ao antigo regime”.

“Passados quase 50 anos do 25 de Abril, temos hoje a pior oposição do regime democrático. Essa oposição está sentada na extrema-direita parlamentar”, apontou, perante veementes protestos por parte dos deputados do Chega.