Costa felicita a vibrante diáspora portuguesa de Massachusetts

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou a “vibrante diáspora portuguesa” de Massachusetts, Estados Unidos da América, pelos sucessos atingidos e por serem uma “verdadeira ponte viva” que liga os dois lados do Atlântico.

António Costa participou hoje, por vídeo, numa celebração do Dia de Portugal e do Legado luso-americano, organizada pelo ‘caucus’ legislativo luso-americano de Massachusetts (Portuguese American Legislative Caucus).

“Hoje, os portugueses e luso-americanos desempenham um papel cada vez mais importante no setor privado, nas universidades, nas instituições científicas e também na política. São uma verdadeira ponte viva entre Portugal e Massachusetts”, destacou o primeiro-ministro.

As ilhas açorianas, acrescentou António Costa, “ligam os continentes europeu e americano”.

O chefe do Governo declarou que “os portugueses nunca se esquivam a um bom desafio” e felicitou a “vibrante diáspora portuguesa” por um “papel ativo” em todas as áreas da sociedade de Massachusetts, estado onde vivem cerca de 300 mil portugueses e lusodescendentes.

“A comunidade portuguesa tornou-se uma parte intrínseca do tecido de Massachusetts a todos os níveis, incluindo na sua vida política”, declarou o primeiro-ministro português, acrescentando que os emigrantes e lusodescendentes fazem diferença também “na formação do estado e da democracia da nação”.

Segundo António Costa, o estado, que tem a sua capital em Boston, a mais de 300 quilómetros de Nova Iorque, “é uma referência mundial em biotecnologia, engenharia, finanças, comércio marítimo e ensino superior”.

“Massachusetts e a inovação andam de mãos dadas e tenho orgulho em poder dizer que muitas empresas e investidores portugueses, incluindo da diáspora, estão a contribuir para este sucesso”, salientou o primeiro-ministro.

Costa recordou que Portugal e Massachusetts têm um “compromisso conjunto (…) para uma agenda azul e para uma agenda verde”, visível através do Programa MIT Portugal 2030.

O programa consiste numa “parceria inovadora entre Universidades Portuguesas e Instituições de Ensino Superior, o MIT [instuto de tecnologia], o Governo português, parceiros da indústria e outras instituições não académicas”, segundo o chefe do Governo.

Costa destacou ainda a importância da língua portuguesa, que já é incluída no currículo escolar da região de Nova Inglaterra.

O Dia de Portugal, além de ser uma celebração da língua e arte, é também “uma celebração das pessoas que contribuem para tornar o país no que é hoje, independentemente do local onde estejam no mundo”, considerou.

“O português é a semente que cada um de nós transporta, por mais longe que estejamos da terra dos nossos antepassados”, acrescentou o primeiro-ministro.