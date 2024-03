Costa fala aos portugueses esta quarta-feira

O primeiro-ministro cessante, António Costa, vai fazer na quarta-feira uma conferência de imprensa para balanço dos oito anos de governação.

A informação foi transmitida aos jornalistas no final da reunião do último Conselho de Ministros do XXIII Governo Constitucional.

De acordo com a mesma fonte, ainda não está definida a hora nem o local para esse encontro com os jornalistas, mas está previsto que o primeiro-ministro cessante faça um balanço dos oito anos no cargo e possam ser colocadas também outras questões.

No final dessa reunião, que decorreu nas instalações da Caixa Geral de Depósitos, em Lisboa, que foi presidida pelo Presidente da República, o primeiro-ministro cessante e o chefe de Estado prestaram algumas declarações à comunicação social, lado a lado.

Estava previsto que respondessem a perguntas dos jornalistas, tendo mesmo sido feito um sorteio da ordem em que seriam colocadas, mas no final dessas declarações António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa saíram do palco montado para o efeito e o primeiro-ministro acompanhou o Presidente da República à saída.