Costa discursa na Suíça

O primeiro-ministro, António Costa, vai discursar em Genebra, na 108ª Conferência Internacional do Trabalho e antes, na mesma cidade suíça, reúne-se com diretor-geral da Organização Internacional das Migrações, António Vitorino.

A intervenção do líder do executivo português acontece no momento em que a Organização Internacional do Trabalho (OIT) celebra o seu 100º aniversário – ocasião em que pretende aprofundar “uma reflexão sobre o futuro do trabalho, procurando preservar o seu mandato de justiça social face às transformações tecnológicas e sociais em curso no mundo laboral”.

Nos primeiros dias desta conferência, já estiveram presentes vários chefes de Estado e de Governo europeus, com destaque para a chanceler alemã, Angela Merkel, o Presidente francês, Emmanuel Macron, e os primeiros-ministros do Reino Unido, Theresa May, do Luxemburgo, Xavier Bettel, e da Rússia, Dmitri Medvedev.

Antes de fazer o seu discurso, que acontecerá ao início da tarde, o primeiro-ministro terá um breve encontro com o diretor-geral da OIT, Guy Ryder, que esteve em outubro do ano passado em Portugal.

Em Portugal, Guy Ryder participou na Conferência de Alto Nível para o Lançamento do Estudo da OIT «Trabalho Digno em Portugal 2008-2018: da crise à recuperação», tendo sido recebido nessa ocasião pelo primeiro-ministro em São Bento.

O programa de António Costa em Genebra incluirá também uma visita ao fim da manhã à sede da Organização Internacional para as Migrações e uma reunião com o diretor-geral António Vitorino.

Depois de Genebra, o primeiro-ministro parte para Bruxelas, onde participará na quinta e sexta-feira em mais um Conselho Europeu, este dedicado à discussão e aprovação da Agenda Estratégica (2020/2024) da União Europeia e ao processo de escolha dos futuros presidentes da Comissão, Conselho, Parlamento Europeu e Alto Representante para a Política Externa.