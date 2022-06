Costa dá nova chance a Pedro Nuno Santos

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou esta quinta-feira que foi “cometido um erro grave” sobre o novo aeroporto por parte do ministro das Infraestruturas, erro que Pedro Nuno Santos assumiu com “humildade e que foi “prontamente corrigido”.

Esta justificação foi transmitida aos jornalistas por António Costa antes de se encontrar com o Presidente de França, Emmanuel Macron, tendo adiantado que não teve aviso prévio do teor despacho do Ministério das Infraestruturas por na quarta-feira se encontrar na cimeira da NATO em Madrid.

“O despacho está revogado. Tendo sido definido que o principal partido da oposição seria ouvido, ninguém toma uma decisão a dois dias de entrar em função o novo líder do PSD”, Luís Montenegro, observou o líder do executivo

António Costa disse que conhece há muitos anos Pedro Nuno Santos, que este “compreendeu o erro que cometeu e teve humildade de o assumir”.