Costa avisa: fronteiras abriram mas há regras

O primeiro-ministro português advertiu esta terça-feira que a abertura de fronteiras em Portugal “tem regras que têm de ser cumpridas”, considerando fundamental que os turistas que chegam ao país sejam devidamente informados.

“As fronteiras abriram, mas com regras e essas regras têm de ser cumpridas”, avisou o primeiro-ministro português questionado em Paris pelos jornalistas sobre a chegada de milhares de turistas a Portugal a partir desta semana.

Para o primeiro-ministro o equilíbrio entre a abertura de fronteiras e a contenção da pandemia assenta no “cumprimento estrito das regras”, com todas as entradas a serem sujeitas a testes PCR negativos, entre outras medidas.

O líder do Governo considera que é “fundamental” que os estrangeiros que chegam a Portugal também sejam informados destas regras.

“É fundamental que todos que desembarcam em Portugal saibam que têm de usar máscara na via pública, têm de manter o distanciamento físico adequado, que têm de manter as práticas de higiene das mãos”, sublinhou o primeiro-ministro.

Também nas praias as regras devem ser mantidas, com o primeiro-ministro a lembrar que “a limitação da lotação, com distância obrigatória entre toalhas” se mantém nesta época balnear e que o valor das multas subiu para dissuadir quem desrespeitar as indicações sanitárias em vigor.

“Hoje estamos numa situação melhor do que aquela em que estivemos, mas só nos manteremos nessa posição se não relaxarmos as regras. Sempre que se relaxou no passado, a situação piorou”, concluiu o primeiro-ministro.