Coruche já tem um Gabinete de Apoio ao Emigrante

A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas reuniu-se sexta-feira com o município de Coruche para a assinatura do protocolo que cria o Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE).

Este é um protocolo de cooperação entre a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas (DGACCP) e o município.

Os GAE constituem uma rede fundamental na relação entre Portugal e as suas comunidades através dos municípios. O apoio prestado pelos GAE às comunidades portuguesas, a nível social, jurídico e económico, estende-se agora igualmente ao investimento.

Em Coruche, Berta Nunes visitou as obras do futuro Hotel Santa Justa, projeto de um investidor da Diáspora, emigrante no Canadá, e assistiu a uma apresentação do grupo Laverde, fabricante de produtos na área dos suplementos alimentares e cosmética, que constitui também um investimento da diáspora, tendo sido fundado por um casal de emigrantes na Alemanha que regressou ao país e exporta quase toda a produção para esse país.