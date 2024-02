Corticeira Amorim promove construção sustentável em Londres

A sustentabilidade é o novo paradigma do setor da construção e a mudança está em curso. Por este motivo, a Corticeira Amorim organizou esta terça-feira, em Londres, um debate que questiona “Como atingir performance e reduzir o carbono incorporado na construção?” com especialistas internacionais do sector da construção e arquitetura, no Building Center.

Empresas e estúdios de arquitetura, engenharia e construção, assim como os interessados por esta área participaram nesta discussão, cujo intuito era partilhar conhecimento da cortiça enquanto material natural e das credenciais técnicas e de sustentabilidade das diversas soluções com cortiça desenvolvidas pela Corticeira Amorim. Consciente de que a sustentabilidade tem de ser uma prioridade no dinâmico panorama atual da construção, o evento foi promovido para informar e sensibilizar para a urgência de mitigar as emissões de carbono associadas aos materiais e produtos utilizados na construção, que se manifestam em várias fases ao longo do ciclo de vida de um edifício.

Para Cristina Rios de Amorim, Administradora da Corticeira Amorim, “este evento é mais uma demonstração do nosso contributo para a mitigação das alterações climáticas, através da apresentação de produtos de elevado desempenho técnico, que contribuem para a descarbonização do setor da construção, agregando valor a toda a cadeia. Os desafios ambientais emergentes reforçam a importância de acelerarmos, enquanto sector, o caminho para uma transição rumo à construção sustentável e, no caso específico da Corticeira Amorim, apresentamos, desta feita em Londres, soluções inovadoras em cortiça, aplicáveis em todas as áreas da construção e reabilitação, que garantem desempenho técnico duradouro, contribuindo para o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.”

Durante o evento foram partilhadas com os participantes perspetivas práticas sobre como reduzir a pegada de carbono na construção, assim como os apports e vantagens da utilização de materiais em cortiça, nas diversas fases do ciclo de vida de um edifício. Ao longo das várias sessões do evento, vários especialistas do sector deram a conhecer soluções inovadoras e de elevada performance, que providenciam vantagens no plano da qualidade dos edifícios, do ar interior e do conforto, além de contribuir igualmente para a economia de recursos, tanto durante o processo construtivo, como ao longo de toda a vida útil das construções.

Esta foi mais uma iniciativa da Corticeira Amorim que, em outubro de 2023, se associou à exposição “Generation Proxima: Emerging Environmental Practices in Portuguese Architecture“, no Center for Architecture em Nova Iorque, uma montra de destaque para a arquitetura portuguesa, promovida pela secção nova-iorquina do American Institute of Architects (AIA) e em exibição até 23 de março de 2024.